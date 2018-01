FOREX-Euro/dlr in risale dopo sell-off ma resta sotto massimi ieri

LONDRA, 18 gennaio (Reuters) - L'euro torna a salire stamane sul dollaro ma resta per ora sotto i massimi da oltre tre anni toccati ieri. ** Una serie di commenti preoccupati sul recente e rapido rafforzamento della valuta unica sono giunti ieri da alcuni esponenti della Bce, il vicepresidente Constancio e l'austriaco Nowotny, facendo scendere il cambio dal massimo da dicembre 2014 di 1,2322 fino a 1,2166. ** "Probabilmente stanno provando a gestire la volatilità o a rallentare l'apprezzamento" spiega l'analista di Aberdeen Standard Investments Lee Jin Yang. ** Ad accentuare la correzione verso il basso ha contribuito anche il rialzo dei rendimenti Usa, con quello sul Treasury biennale ai massimi dal 2008 e quello decennale di nuovo sui massimi dell'anno scorso. ** Stamane il cambio si è riportato sopra quota 1,22, con un massimo di giornata a 1,2216, ancora oltre una figura sotto il picco di ieri. ** Secondo lo strategist di Lgt Bank Roy Teo potrebbe esserci qualche nuova presa di profitto sull'euro in vista del meeting Bce della settimana prossima, anche se l'outlook 2018 per la valuta resta rialzista, con un target fino a 1,30. "È sorprendente notare come la crescita nell'eurozona sia in effetti simile, se non superiore, a quella degli Usa". ** Intanto il dollaro/yuan ha concluso la seduta odierna di contrattazioni onshore a 6,4255, il livello più basso dal dicembre del 2015, grazie anche al buon dato sul Pil cinese del quarto trimestre, cresciuto del 6,8%, un po' più delle attese . ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2202/06 1,2184 DOLLARO/YEN 111,24/25 111,28 EURO/YEN 135,73/78 135,60 EURO/STERLINA 0,8824/28 0,8810 ORO SPOT 1.328,03/8,14 1.327,65 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia