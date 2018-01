FOREX-Euro/dlr a massimi da 3 anni su politica Germania, verbali Bce

LONDRA, 12 gennaio (Reuters) - Sale ancora l'euro sul dollaro, superando quota 1,21, sostenuto dai progressi dell trattativa per la formazione del nuovo governo a Berlino. ** I colloqui in Germania tra Cdu e Socialdemocratici per una nuova 'grande coalizione' sono secondo fonti politiche a un punto di svolta positivo , sulla base di una piattaforma, a quanto emerge da un documento, di segno decisamente europeista . ** L'euro/dollaro raggiunge in mattinata 1,2121, portandosi ai massimi da tre anni; la valuta unica accelera anche nei confronti dell yen, con un massimo intraday di 134,80, pur rimanendo in questo a distanza dai massimi di inizio anno, toccati oltre quota 136. ** Oltre che dagli ultimi sviluppi della politica tedesca, l'euro continua a trarre sostegno anche dal messaggio restrittivo lanciato ieri dai resoconti dell'ultimo meeting Bce. ** I verbali del consiglio di dicembre preannunciano infatti che a in tempi brevi Francoforte potrebbe riformulare la propria 'forward guidance' sui tassi in direzione meno espansiva, avviando di fatto il percorso di progressiva normalizzazione della politica monetaria . ** Il mercato resta d'altra parte cauto sul biglietto verde, nonostante le smentite giunte da Pechino su una presunta intenzione della Cina di rallentare o addirittura fermare gli acquisti di governativi Usa, indiscrezione che già nei giorni scorsi ha pesato sella valuta. ** Il dollaro/yen si riavvicina stamane al minimo da 6 settimane registrato ieri a 111,05, mentre il 'dollar index' , che traccia l'andamento del biglietto verde rispetto al paniere delle principali valute internazionali, scivola ai minimi da quattro mesi. ** In chiave Fed, nel pomeriggio si guarderà ai dati di inflazione Usa di dicembre. Il consensus è per una crescita tendenziale dei prezzi al consumo del 2,1%, inferiore anche se di poco a 2,2% di novembre, mentre per quel che riguarda l'indice 'core' è atteso un dato stabile all'1,7%. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2117/21 1,2031 DOLLARO/YEN 111,09/10 111,24 EURO/YEN 134,62/66 133,86 EURO/STERLINA 0,8907/11 0,8885 ORO SPOT 1.330,99/1,10 1.322,34 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia