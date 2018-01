FOREX-Euro balza su possibile revisione linee guida Bce segnalata in verbali

LONDRA, 11 gennaio (Reuters) - L'euro ha accelerato al rialzo, toccando i massimi di seduta sul dollaro e sullo yen, dopo la diffusione dei resoconti del meeting di dicembre della Banca centrale europea, che hanno segnalato l'intenzione di rivedere in senso restrittivo la formulazione delle linee guida di politica monetaria nei primi mesi di quest'anno, adattandole al migliore contesto economico. ** Uno dei primi cambiamenti, secondo quanto emerge dai verbali, potrebbe riguardare l'abbandono dell'impegno a continuare ad acquistare bond fino a che l'inflazione non sarà tornata al target perseguito da Francoforte. ** Intorno alle 14,25 la valuta unica, che prima della diffusione dei resoconti, avvenuta alle 13,30, viaggiava in area 1,1937 dollari, passa di mano a 1,2015 dollari, in rialzo di 0,6% rispetto alla chiusura di ieri . L'euro ha accelerato anche sulla valuta giapponese e passa di mano a 134,16 yen , con un rialzo dello 0,7%. ORE 14,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2014/16 1,1945 DOLLARO/YEN 111,62/65 111,42 EURO/YEN 134,10/15 134,14 EURO/STERLINA 0,8904/06 0,8847 ORO SPOT 1.320,42/0,53 1.316,81 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia