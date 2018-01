FOREX-Yen balza dopo decisione BoJ riduzione acquisti governativi

LONDRA, 9 gennaio (Reuters) - Lo yen tocca il massimo di cinque giorni dopo la decisione della Bank of Japan di ridurre gli acquisti di governativi sul tratto lungo rinfocolando le aspettative che l'istituto centrale possa iniziare quest'anno a ridurre il suo massiccio stimolo. ** Anche se la decisione odierna viene letta per lo più come una mossa tecnica, ha comunque sorpreso alcuni operatori e rafforzato la posizione di coloro che vedono un'uscita dal programma di stimolo monetario entro la fine del 2018. ** Lo yen si è apprezzato fino a raggiungere 112,50 yen sul dollaro , rimbalzando dal minimo di due settimane di 113,40 di ieri. ** "Stanno aumentando le attese che la Bank of Japan possa irrigidire la sua politica quest'anno, anche se dal mio punto di vista non è giustificato", ragiona la strategist valutaria di Commerzbank Esther Reichelt, da Francoforte. ** La maggior parte degli economisti interpellati da Reuters a dicembre ritiene che la BoJ inizierà a ridurre il programma alla fine del 2018 o successivamente. ** L'euro -- che la scorsa settimana si è fermato a un soffio dal massimo di tre anni -- è tornato sotto la soglia di 1,20 sul dollaro, con gli investitori cauti di fronte a un rally che si protrae da parecchio tempo. "Al momento non credo che livelli oltre 1,20 siano giustificati", spiega Reichelt. "Il mercato è molto ottimista sull'euro ma se si guarda ai dati e alla Bce vediamo ancora un percorso di espansione monetaria", aggiunge. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1940/43 1,1965 DOLLARO/YEN 112,92/95 113,08 EURO/YEN 134,83/88 135,33 EURO/STERLINA 0,8827/32 0,8820 ORO SPOT 1.315,13/5,36 1.320,49 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia