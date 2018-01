FOREX-Euro ripiega sotto 1,20, indice dollaro si risolleva da minimi

LONDRA, 8 gennaio (Reuters) - L'indice del dollaro sulle principali controparti ponderate per il commercio si risolleva dai minimi degli ultimi tre mesi e mezzo e la valuta unica scivola al di sotto della soglia di 1,20, in calo di circa 0,3%. ** Inferiori alle attese del mercato a livello di numero dei nuovi occupati, i dati Usa di venerdì sul mercato del lavoro hanno messo in evidenza un'incoraggiante ripresa dei salari che dovrebbe permettere a Federal Reserve di proseguire senza intoppi nel percorso delle prossime strette sui tassi. ** "La tendenza più recente dei realizzi sul dollaro si è presa una piccola pausa", commenta Satoshi Okagawa, analista di Sumitomo Mitsui Banking Corporation a Singapore, aggiungendo che il biglietto verde beneficia anche della risalita dei rendimenti sulla curva dei Treasuries. ** Per il dollaro il 2017, in cui è arretrato a livello di indice di circa 10%, è stato l'anno dalla performance più debole dal 2003. La debolezza della valuta Usa è poi proseguita nella prima settimana del 2018. ** A giudicare dagli ultimi commenti di diversi esponenti Fed durante il fine settimana, la banca centrale dovrebbe poter procedere ai tre previsti rialzi dei tassi nel corso di quest'anno. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1990/92 1,2028 DOLLARO/YEN 113,21/23 113,06 EURO/YEN 135,76/80 136,01 EURO/STERLINA 0,8858/61 0,8865 ORO SPOT 1.316,21/98 1.319,81 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia