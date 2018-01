FOREX-Dollaro recupera su yen ma ancora debole su euro dopo dati occupati Adp

NEW YORK, 4 gennaio (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza Usa il biglietto verde recupera terreno nei confronti dello yen, con un rialzo di circa 0,3% sulla chiusura precedente, dopo la diffusione del rapporto Adp sui nuovi occupati del settore privato in dicembre. ** Rispetto alla mediana delle attese raccolte da Reuters che si fermava a 190.000, gli imprenditori Usa hanno creato il mese scorso 250.000 posti di lavoro, miglior incremento da marzo. ** Non riesce però a risollevarsi altrettanto il dollaro nei confronti dell'euro, con il cross che torna oltre quota 1,205. ** La statistica Adp relativa agli occupati cementa la prospettiva che Federal Reserve prosegua con l'anno nuovo la strategia di progressivo rialzo dei tassi. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2070/74 1,2012 DOLLARO/YEN 112,78/82 112,49 EURO/YEN 136,16/21 135,15 EURO/STERLINA 0,8911/15 0,8874 ORO SPOT 1.314,30/86 1.312,76 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia