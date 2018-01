FOREX-Modesto rimbalzo dollaro lascia investitori indifferenti

NEW YORK, 3 gennaio (Reuters) - Prosegue il moderato rimbalzo del biglietto verde, reduce da tre settimane consecutive di correzione, cui gli investitori sembrano però reagire con una certa freddezza. ** Gli scambi dai volumi sottili sono dominati da aggiustamenti di posizioni in vista degli ultimi dati sul settore manifatturiero di dicembre ma soprattutto della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di Federal Reserve sui tassi. ** Che il dollaro non trovi sui livelli attuali nuovi compratori, spiegano gli operatori, dipende dal fatto che i prossimi ritocchi al rialzo sul costo del denaro da parte della banca centrale sono da tempo incorporati nelle quotazioni attuali. ** "L'indice del dollaro sulle principali controparti ha scarsissimo spazio di ulteriore apprezzamento... scommette su condizioni finanziarie estremamente benevole accompagnate dal programma degli sgravi fiscali" spiega Timothy Graf, strategist per la regione Emea a State Street Global Markets. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2028/29 1,2057 DOLLARO/YEN 112,22/24 112,28 EURO/YEN 134,98/5,02 135,38 EURO/STERLINA 0,8871/73 0,8874 ORO SPOT 1.314,31/44 1.318,09 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia