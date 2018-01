FOREX-Dollaro risale da minimi, euro riprende fiato dopo ultimo rally

LONDRA, 3 gennaio (Reuters) - Si ferma brevemente per riprendere fiato l'euro, reduce dal rally innescato dall'ottimismo sulle prospettive economiche della zona euro e dall'aspettativa che la Bce ponga termine al programma degli acquisti Qe. ** Da metà dicembre a questa parte, la valuta unica si è apprezzata nei confronti del biglietto verde di circa 3%. Con il lieve rientro odierno, consente all'indice del dollaro sulle principali controparti ponsderate per il commercio di risalire dai minimi degli ultimi tre mesi e mezzo messi a segno ieri. ** Ai commenti da 'falco' di Benoit Coeuré lo scorso fine settimana hanno fatto eco ieri quelli del banchiere centrale austriaco e consigliere Bce Ewald Nowotny, secondo cui se la ripresa dell'economia si confermerà la banca centrale porrà fine alle misure strordinarie di stimolo monetario. ** "E' in corso un po' ovunque una tendenza alla normalizzazione di politica monetaria ispirata dalle mosse di Federal Reserve, questo indebolisce il dollaro" commenta Heng Koon How, strategist di United Overseas Bank a Singapore. ** In serata la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione Fomc, sfociata nel previsto rialzo dei tassi Usa. ** "Sarà importante vedere se le minute della Fed e il dato sugli occupati mensili di dicembre [in agenda venerdì] riusciranno a spingere il tasso del decennale Usa oltre la soglia chiave di 2,5%" osserva Teppei Ino, analista di Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj sempre a Singapore. ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2040/42 1,2057 DOLLARO/YEN 112,32/33 112,28 EURO/YEN 135,22/26 135,38 EURO/STERLINA 0,8854/60 0,8874 ORO SPOT 1.314,16/28 1.318,09 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia