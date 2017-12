FOREX-Euro/dlr a massimi 3 mesi, su anno +14%, maggior rialzo da 2003

NEW YORK, 29 dicembre (Reuters) - L'euro/dollaro sale ai massimi da oltre tre mesi, a conclusione dell'anno di maggior debolezza per il biglietto verde dal 2003. ** L'euro/dollaro ritocca nel primo pomeriggio quota 1,20, sostenuto anche dal dato preliminare di dicembre sull'inflazione tedesca, scesa meno delle attese: 1,6% tendenziale l'armonizzato rispetto all'1,8% di novembre, contro stime per un +1,4% . ** Da inizio anno l'apprezzamento del cambio è stato di quasi il 14%, anche in questo caso la performance più ampia dal 2003. ** Per la seduta odierna gli operatori citano un generale ribilanciamento delle posizioni in vista della chiusura dell'anno, che penalizza soprattutto il biglietto verde. La chiusura anticipata odierna della piazza tedesca e di quella londinese causano peraltro un ulteriore calo degli scambi, già bassi nel periodo festivo. ** Più in generale, l'indice che sintetizza l'andamento del dollaro rispetto a un paniere delle principali divise internazionali , si avvia a chiudere il 2017 con un deprezzamento complessivo di circa il 10% dopo un inizio d'anno che l'aveva visto toccare i massimi da 14 anni sulle aspettative di una politica pro crescita e pro inflazione negli Usa da parte dell'amministrazione Trump. ** Nonostante la buona congiuntura e la recente approvazione della riforma fiscale, nel corso del 2017 una pluralità di fattori ha pesato sul biglietto verde, dalle tensioni geopolitiche internazionali (in particolare la questione nordcoreana), alle ombre sul coinvolgimento russo nella campagna presidenziale del 2016 fino alla persistenza di una bassa inflazione negli Stati Uniti. ** "Vediamo una crescita globale sincronizzata, in particolare una ripresa molto forte nell'area euro, che sta portando la Bce a normalizzare gradualmente la propria politica, dando supporto all'euro", commenta lo strategist di Societe Generale Alvin Tan. ** Il dollaro cede anche nei confronti dello yen, con un minimo di giornata a 112,48, il livello più basso da una decina di giorni. ORE 14,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1994/98 1,1941 DOLLARO/YEN 112,56/57 112,87 EURO/YEN 135,00/05 134,80 EURO/STERLINA 0,8874/77 0,8882 ORO SPOT 1.297,71/7,79 1.294,75 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia