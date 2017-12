FOREX-Dollaro in calo a minimi oltre tre settimane, yen si rafforza

LONDRA, 28 dicembre (Reuters) - L'indice del dollaro ha toccato i minimi dal primo dicembre, appesantito anche da un calo del rendimento del titoli del Tesoro Usa decennali, mentre le valute legate alle materie prime sono state stimolate dal balzo di questa settimana di petrolio e metalli. ** Lo yen si è rafforzato sui cross, con la pubblicazione del rapporto di politica monetaria della riunione di 20 e 21 dicembre dell'istituto centrale giapponese che ha evidenziato come alcuni membri stiano incoraggiando il dibattito sul rialzo dei tassi o sulla riduzione degli acquisti di asset in risposta al miglioramento delle prospettive economiche. Non è possibile tuttavia dire se la maggioranza dei consiglieri condivida tali opinioni. D'altra parte il governatore Haruiko Kuroda ha detto chiramente che fino l'inflazione resterà distante dal target del 2% non intende alzare il costo del denaro . ** E' arrivato a scivolare di oltre il 10% il Bitcoin sul Bitstamp exchange. Attorno alle 9,30, la criptovaluta cede l'8,88%. Alla stessa ora l'indice del dollaro contro un paniere di valute cede lo 0,4% a 92,654. ORE 9,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1940/42 1,1886 DOLLARO/YEN 112,75/77 113,34 EURO/YEN 134,64/69 134,74 EURO/STERLINA 0,8878/81 0,8869 ORO SPOT 1.292,48/2,62 1.287,01 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia