FOREX-Dollaro in calo con rialzo greggio, euro si stabilizza

LONDRA, 27 dicembre (Reuters) - L'indice del dollaro appare in calo contro un paniere di valute sulla scia del calo dei prezzi del greggio, mentre l'euro si è stabilizzato dopo il ribasso visto venerdì sulla scia dell'esito del voto catalano. I prezzi del petrolio sono montati ai livelli massimi dal 2015, sulla scia dei danneggiamenti all'oleodotto libico. Superato il disagio, resta però evidente come il mercato sia ristretto dopo i tagli alla produzione voluti dall'Opec. ** "Sono molto pochi gli eventi che possano fare da driver oggi", dice Christin Tuxen, strategist di Danske Bank, precisando che il passaggio della legge fiscale del governo Usa non sta aiutando la valuta Usa. "Per molti non sarà un evento di sostegno al dollaro". ** Attorno alle 10,40, l'indice del dollaro contro un paniere di valute quota 93,142, con un calo dello 0,12%. ** La convergenza di politica monetaria potrebbe pesare sul dollaro l'anno venturo, adesso che le banche centrali al di là della Fed hanno iniziato a ritirare gli stimoli monetari o ad alzare i tassi d'interesse, osserva Peter Chia, forex strategist di United Overseas Bank. In questo contesto, i policymaker giapponesi potrebbero almeno iniziare a fornire qualche indizio su un eventuale stretta da parte di Banca del Giappone, ha detto Chia, aggiungendo che il dollaro potrebbe scivolare a 108 yen entro la fine di marzo. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1878/80 1,1858 DOLLARO/YEN 113,16/18 113,22 EURO/YEN 134,41/42 134,27 EURO/STERLINA 0,8861/63 0,8863 ORO SPOT 1.285,20/6,01 1.283,24