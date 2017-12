FOREX-Euro/dlr a massimi 3 mesi, si avvicina a 1,20, outlook debole per valuta Usa

LONDRA, 29 dicembre (Reuters) - Euro in rialzo sul dollaro, ai massimi da oltre tre mesi, in un mercato che oggi, ultima seduta dell'anno, registrerà probabilmente un ulteriore calo degli scambi, già bassi, per la chiusura anticipata della piazza tedesca e di quella londinese. ** L'euro/dollaro ha toccato 1,1969, il livello più alto da fine settembre, apprezzandosi complessivamente di circa lo 0,3% in dicembre. Gli operatori citano un generale ribilanciamento delle posizioni di mercato in vista della chiusura dell'anno, che penalizza soprattutto il biglietto verde. ** Le tensioni geopolitiche (in particolare la questione nordcoreana), le ombre del coinvolgimento russo nella campagna presidenziale di Donald Trump e la bassa inflazione negli Usa sono gli elementi che hanno pesato sul dollaro in questo mesi e che potrebbero continuare a farlo anche nel 2018. ** "Fed e Bce sono avviate a normalizzare le loro politiche monetarie nel 2018 ma, a causa delle limitate preoccupazioni sull'inflazione, la volatilità tra le valute rimarrà probabilmente contenuta", si legge in un report degli strategist di Sumitomo Mitsui Asset Management. ** Sul fronte macro, in chiave Bce si guarderà ai preliminari sui prezzi al consumo tedeschi di dicembre, in attesa dell'analogo dato sulla zona euro della prossima settimana. Sull'inflazione tedesca le stime sono per un tendenziale all'1,4% (armonizzato), in calo rispetto all'1,8% di novembre. Intanto sono già stati diffusi i dati sull'inflazione spagnola, scesa a livello preliminare oltre le attese, all'1,3% dall'1,8% di novembre . ** L'euro cede leggermente nei confronti dello yen, così come il dollaro, sceso in mattinata fino a 112,57, minimo da una decina di giorni. ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1967/69 1,1941 DOLLARO/YEN 112,56/59 112,87 EURO/YEN 134,72/77 134,80 EURO/STERLINA 0,8864/66 0,8882 ORO SPOT 1.296,51/7,28 1.294,75 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia