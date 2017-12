FOREX-Euro debole su voto Catalogna ma recupera, mercato tiene nervi saldi

NEW YORK, 22 dicembre (Reuters) - Resta in moderato deprezzamento l'euro, anche se sopra i minimi di inizio seduta toccati dopo i primi risultati delle elezioni di ieri in Catalogna, che hanno ridato la maggioranza del parlamento regionale al fronte separatista. ** I partiti favorevoli all'indipendenza hanno conquistano complessivamente 70 seggi su 135, ma dopo una marcata reazione iniziale all'esito del voto, la valuta unica ha recuperato parte delle perdite. ** Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro si conferma sopra il minimo intraday toccato nella notte a 1,1818. Nel corso della settimana il cambio si era precedentemente riportato in area 1,19. ** Analogamente l'euro continua ad arretrare leggermente sullo yen, ma anche in questo caso a distanza dal minimo di seduta di 133,92. ** "Dubito fortemente che questa flessione (dell'euro) sia sostenibile", commenta lo strategist di Commerzbank Ulrich Leuchtmann. "Sì, i separatisti hanno conservato la loro maggioranza nel parlamento regionale e quindi le tensioni tra Madrid e Barcellona verosimilmente continueranno. Ma il mercato ha mantenuto i nervi saldi durante la recente escalation del conflitto e l'euro è rimasto relativamente inalterato, quindi mi sorprenderebbe se la cosa cambiasse adesso". ** Inoltre in giornata sono intervenuti con toni apparentemente distensivi sia dal leader indipendentista Carles Puigdemont sia il premier spagnolo Mariano Rajoy . Le loro parole potrebbero lasciar intravedere un nuovo approccio basato più sul dialogo, dopo che lo scontro frontale degli ultimi mesi non è riuscito di fatto a indirizzare la crisi verso una soluzione. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1851/53 1,1873 DOLLARO/YEN 113,40/41 113,32 EURO/YEN 134,39/40 134,54 EURO/STERLINA 0,8855/59 0,8869 ORO SPOT 1.267,80/7,94 1.266,70 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia