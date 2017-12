FOREX-Principali valute in range ristretti, Corona svedese sale su Riksbank

NEW YORK, 20 dicembre (Reuters) - Le principali valute si muovono in range contenuti in un mercato dai volumi scarsi, tipici del periodo pre-natalizio, mentre la corona svedese guadagna terreno dopo che la Banca centrale svedese ha avviato un lieve rientro dal Qe. ** Mantenendo i tassi di interesse invariati, la Riksbank ha detto che non procederà con nuovi acquisti di obbligazioni nette sebbene le cedole e i bond in scadenza verranno reinvestiti, evidenziando una espansione temporanea del suo bilancio. ** "La maggior parte dei guadagni è stata ceduta perché la Riksbank ha usato un tono un po' 'dovish'", ha detto Thu Lan Nguyen, strategist valutaria di Commerzbank. ** Ma la stessa strategist e altri analisti hanno detto che, dopo aver deluso le attese per una fine del Qe, l'annuncio della banca centrale ha offerto sostegno alla corona in generale. ** "La Riksbank ha fatto il primo passo verso un'uscita dallo stimolo e ha anche detto di aspettarsi che la corona si apprezzi nei confronti dell'euro, il che è positivo per la divisa", ha aggiunto Nguyen. ** La scorsa settimana la banca centrale norvegese ha sorpreso i mercati segnalando che un rialzo dei tassi di interesse potrebbe avvenire prima del previsto. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1847/50 1,1838 DOLLARO/YEN 113,26/29 112,88 EURO/YEN 134,18/21 133,64 EURO/STERLINA 0,8832/37 0,8844 ORO SPOT 1.265,80/5,86 1.261,66 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia