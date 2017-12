FOREX-Dlr cede, scema ottimismo su effetti concreti riforma fiscale Usa

NEW YORK, 19 dicembre (Reuters) - Il dollaro arretra per la seconda seduta consecutiva a fronte di investitori che cominciano a coltivare dubbi sul fatto che l'attesissima riforma fiscale voluta dal presidente Trump -- a un passo dal via libera definitivo -- possa avere un impatto di rilievo sulle prospettive di crescita dell'economia. ** Oggi la Camera e al più tardi domani il Senato Usa dovrebbero approvare definitivamente il provvedimento, ma l'attesa ha finora dato sostegno all'azionario, lasciando invece più apatico il valutario. Gli operatori ipotizzano che il possibile impatto positivo dei tagli fiscali alle imprese sia stato già prezzato e le aspettative di un massiccio flusso di capitali verso gli Usa sopravvalutato. ** "Un anno fa c'era molta eccitazione (per le prospettive di rientro di dollari a seguito della riforma). Ora la cosa è un po' passata" commenta la strategist di Rabobank Jane Foley. "È difficile prevedere un significativo incremento dei rendimenti Usa con un'inflazione bassa. Questo è vincolo al valore del dollaro". ** Il dollaro index , che mette in relazione il biglietto verde al paniere delle principali divise internazionali, arretra di circa lo 0,2%, in un mercato dai volumi ormai decisamente assottigliati per l'approssimarsi delle feste. ** L'euro/dollaro è risalito oggi fino a 1,1831, riavvicinandosi al picco di 1,1834 di ieri; il dollaro/yen è rimasto in giornata entro un fascia assai ristretta, tra 112,51 e 112,78, comunque una figura sotto il picco di una settimana fa (113,74). ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1830/31 1,1781 DOLLARO/YEN 112,76/77 112,53 EURO/YEN 133,38/42 132,58 EURO/STERLINA 0,8855/59 0,8804 ORO SPOT 1.261,46/1,58 1.261,31 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia