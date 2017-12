FOREX-Dlr cauto su euro ma sale su yen dopo meeting Banca Giappone

LONDRA, 21 dicembre (Reuters) - L'approvazione definitiva negli Stati Uniti della riforma fiscale voluta dal presidente Donald Trump non offre grandi input al dollaro, che resta sulla difensiva nei confronti dell'euro, mentre sale marginalmente sullo yen. ** A metà mattinata l'euro/dollaro scambia praticamente invariato (nel corso della seduta ha oscillato tra 1,1864 e 1,1882) ma, dall'inizio della settimana, il saldo per il biglietto verde è negativo di circa l'1%. ** Con l'ok alla riforma fiscali, ieri i rendimenti decennali americani si sono portati sui massimi da nove mesi; ma l'effetto sul mercato valutario è stato modesto, anche perché il movimento dei Treasury è stato accompagnato da un rialzo pressoché analogo dei rendimenti sui governativi europei. ** Il dollaro viaggia invece sui massimi da una settimana nei confronti dello yen, con un picco intraday stamane a 113,63, sostenuto dal nulla di fatto nel meeting di politica monetaria della Banca del Giappone. ** Come atteso, l'istituto centrale giapponese ha lasciato immutata l'impostazione ultra espansiva, e anche dalla conferenza stampa del governatore Kuroda è emersa la sensazione che le autorità monetarie di Tokyo non abbiano particolare urgenza di avviare la riduzione delle stimolo in quanto l'inflazione, pur in presenza di una buona congiuntura, rimane ancora distante dal target del 2% . ** Nel pomeriggio il focus si sposta sulla lettura finale del Pil Usa del terzo trimestre. Le attese sono per una conferma del 3,3% annualizzato della seconda rilevazione, che a sua volta rivedeva al rialzo il +3,0% preliminare. ** Altro 'market mover' potrebbero essere le elezioni locali in Catalogna, che si svolgono oggi. Stando ai sondaggi, difficilmente il voto offrirà una vittoria chiara al fronte separatista o a quello unionista, rendendo quindi improbabile una rapida soluzione della crisi istituzionale che ha coinvolto la regione e l'intera Spagna. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1875/79 1,1869 DOLLARO/YEN 113,52/54 113,38 EURO/YEN 134,82/86 134,60 EURO/STERLINA 0,8882/83 0,8873 ORO SPOT 1.265,52/5,61 1.265,59 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia