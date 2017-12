FOREX-Euro/dlr in lieve recupero, cautela su effetti riforma fiscale

LONDRA, 19 dicembre (Reuters) - L'euro recupera qualche posizione sul dollaro, con l'affiorare di una maggiore cautela sulla forma fiscale Usa voluta dal presidente Donald Trump, in quella che sarà probabilmente la settimana del via libera definitivo al provvedimento. ** Dopo le ultime modifiche apportate alcuni giorni fa, stasera è atteso il voto finale della Camera e a seguire, tra oggi e domani, quello del Senato. La prospettiva di una rapida approvazione offre sostegno al biglietto verde ma si scontra con i dubbi sul reale impatto che la riforma potrà avere sulla crescita economica. ** "La riforma fiscale "sarà uno dei temi chiave del mercato questa settimana, ma nessuno prenderà alcuna posizione di rilievo prima di fine anno" spiega lo strategist di Ing Viraj Patel. ** In mattinata l'euro/dollaro ha oscillato intorno a quota 1,18 dopo essere salito ieri fino a 1,1834. Il cambio è arretrato dal picco intraday di 1,1818 anche a seguito della pubblicazione di un indice Ifo leggermente inferiore alle attese. ** L'indice di fiducia delle imprese tedesche si è attesto in dicembre a 117,2 punti, contro stime per un dato invariato a 117,5 di novembre . ** Il dollaro scambia sullo yen in area 112,50, pressoché invariato sulla giornata, ma oltre una figura sotto i livelli di una settimana fa. ** Bart Wakabayashi di State Street Bank sottolinea d'altra parte il livello particolarmente sottile degli scambi sul mercato, pur tenendo conto dell'approssimarsi delle festività. "Con una liquidità così bassa è come lanciare freccette al buio" afferma. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1792/94 1,1781 DOLLARO/YEN 112,60/63 112,53 EURO/YEN 132,80/83 132,58 EURO/STERLINA 0,8814/18 0,8804 ORO SPOT 1.263,31/3,44 1.261,31 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia