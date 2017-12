FOREX-Dollaro in ripresa su yen grazie a borse, tiene su euro

LONDRA, 7 dicembre (Reuters) - Dollaro in risalita nei confronti delle principali controparti, con il cross contro yen che si allontana dai recenti minimi -- toccati dopo le parole di Donald Trump su Gerusalemme capitale di Israele -- grazie all'impostazione positiva delle borse. ** All'origine del recupero del biglietto verde resta anche il cauto ottimismo per l'iter del pacchetto fiscale promosso dalla Casa Bianca, che dovrebbe ricevere un via libera definitivo entro fine anno e tradursi in misure di forte stimolo per la prima economia mondiale. ** "Il dollaro si sta riprendendo ma il mercato rimane per il momento prudente, si scommette su un'intesa del testo di legge tra Camera e Senato Usa entro la scadenza auto-imposta del 22 dicembre" commenta la strategist di Rabobank a Londra Jane Foley. ** "L'effetto 'risk off' che ha indebolito il dollaro nei confronti dello yen legato agli avvenimenti mediorientali è stato di breve durata. Può essere semplicemente servito a chi era rimasto corto di yen, che si è potuto coprire" commenta Yukio Ishizuki, strategist responsabile del mercato dei cambi a Daiwa Securities di Tokyo. ** "Si potranno vedere nuove vendite di dollaro nei momenti di maggiore avversione al rischio, l'impostazione di fondo del biglietto verde è comunque solida, con acquisti sui minimi che fanno da sostegno" aggiunge. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1789/90 1,1795 DOLLARO/YEN 112,68/69 112,28 EURO/YEN 132,83/88 132,44 EURO/STERLINA 0,8813/17 0,8805 ORO SPOT 1.257,00/7,17 1.263,86 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia