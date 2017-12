FOREX-Dollaro in calo su yen in clima 'risk off'

NEW YORK, 6 dicembre (Reuters) - Dollaro in calo sullo yen in un mercato in cui la propensione per il rischio appare debole e in cui i timori per uno 'shutdown' Usa offuscano l'ottimismo legato all'iter della riforma fiscale. ** L'indice che traccia l'andamento del biglietto verde su un paniere di controparti appare poco mosso dopo la diffusione dei dati Adp sugli occupati del settore privato Usa rivelatisi superiori alle attese. ** Relativi a novembre, i dati di Adp hanno mostrato una crescita di 190.000 unità contro le attese per 185.000 ma comunque in calo rispetto al +235.000 di ottobre. ** Il dollaro ha toccato il minimo di cinque giorni a 111,99 yen , in calo di mezzo punto percentuale in seduta, con la divisa giapponese che conferma la relazione con l'azionario nipponico: quando questo cala, lo yen sale. ** "Si tratta di un andamento 'risk-off'", osserva lo strategist valutario di Bmo Capital Markets Stephen Gallo, da Londra. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1819/21 1,1824 DOLLARO/YEN 112,04/09 112,58 EURO/YEN 132,47/50 133,12 EURO/STERLINA 0,8829/32 0,8797 ORO SPOT 1.265,36/5,77 1.266,15 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia