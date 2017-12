FOREX-Dollaro debole su incertezze legate a 'shutdown' Usa

LONDRA, 6 dicembre (Reuters) - Dollaro in calo in una seduta che appare priva di spunti particolari e in cui i timori per uno 'shutdown' negli Stati uniti hanno offuscato l'ottimismo legato alla riforma fiscale. ** Secondo gli analisti è improbabile che il biglietto verde subisca variazioni sensibili almeno fino a venerdì quando verranno diffusi i dati sui 'payrolls' e forse fino alla prossima settimana quando ci sarà il meeting della Fed. ** Nuovo massimo per i Bitcoin a oltre 12.500 dollari , in rialzo di almeno il 7% in seduta. ** In uno sviluppo considerato positivo dai mercati, lunedì la Camera dei Rappresentanti, controllata dai Repubblicani, ha votato per dare il via con il Senato a negoziati per la riforma fiscale statunitense. Anche il Senato entro fine settimana dovrebbe pronunciarsi in questo senso. ** Tuttavia incombe lo spettro di uno 'shutdown' nel caso in cui i parlamentari non riuscissero a trovare un'intesa questa settimana. ** "Come sappiamo di solito si trova una soluzione seppur magari all'ultimo", osserva Esther Reichelt strategist valutaria di Commerzbank. "Tuttavia le difficoltà della politica si traducono in una zavorra per il biglietto verde e sono alla base dell'attuale livello del cambio euro/dollaro oltre 1,18". ** A sostegno del biglietto verde anche le attese di un aumento dei tassi Usa che, secondo i prezzi dei futures sui Fed funds, è pressoché certo. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1817/18 1,1824 DOLLARO/YEN 112,14/16 112,58 EURO/YEN 132,48/52 133,12 EURO/STERLINA 0,8821/25 0,8797 ORO SPOT 1.268,16/8,21 1.266,15 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia