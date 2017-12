FOREX-Euro poco sotto 1,19 dollari, azzera recupero e vira in negativo

NEW YORK, 1 dicembre (Reuters) - Torna frazionalmente al di sotto di 1,19 il cambio dell'euro/dollaro, influenzato anche dalla relativa debolezza dei listini di borsa. ** "L'indebolimento del mercato azionario sta generando un clima meno propenso al rischio, l'impostazione di fondo della valuta unica resta comunque costruttiva" commenta Manuel Olivieri, strategist per l'area valutaria per Credit Agricole a Londra. ** Imminente la diffusione degli indici Pmi sul settore manifatturiero Usa di novembre -- alle 15,45 italiane la lettura finale di Markit e alle 16 quella a cura dell'Ism. ** Quanto alla zona euro, sempre i dati Pmi Markit sul comparto manifattura di novembre indicano un risultato finale di 60,1, un decimo oltre la stima flash e sui valori più elevati degli ultimi 17 anni. ** In risalita fino a 0,3% durante la mattinata, il cambio euro/dollaro inverte la rotta e viaggia intorno a 1,1870. ** Secondo gli analisti di Morgan Stanley, a sostegno della valuta unica restano comunque i flussi valutari che nelle ultime settimana si sono concentrati sull'azionario europeo senza copertura sul cambio. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1874/75 1,1902 DOLLARO/YEN 112,58/60 112,52 EURO/YEN 133,69/73 133,93 EURO/STERLINA 0,8811/15 0,8799 ORO SPOT 1.273,80/4,20 1.274,36 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia