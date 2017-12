FOREX-Euro ridimensiona rialzo su dollaro, aggiustamenti posizioni fine mese

LONDRA, 1 dicembre (Reuters) - Terza sessione consecutiva di apprezzamento per il cross dell'euro/dollaro, ancora oltre la soglia di 1,19 ma in discesa dai massimi odierni sulla spinta principalmente di aggiustamenti di posizioni legati alla chiusura del mese. ** Il biglietto verde sconta almeno in parte la relativa lentezza con cui prosegue al Congresso l'iter di approvazione del pacchetto fiscale messo a punto e promosso da Donald Trump. ** Anche soltanto guardando agli indici Pmi sul manifatturiero di questa mattina, dalla zona euro continuano intanto a giungere notizie positive sul fronte della congiuntura. ** La lettura finale del Pmi manifatturiero di novembre risulta pari a 60,1 -- un decimo oltre la stima flash -- sui valori più elevati degli ultimi 17 anni. ** "Anche in una settimana in cui il pacchetto fiscale Usa ha fatto qualche progresso, l'euro resta sostenuto da importanti flussi di acquisto" commenta Richard Falkenhall, strategist per il mercato dei cambi per Seb a Stoccolma. ** Una sorpresa negativa arriva invece dalle statistiche italiane -- la crescita del terzo trimestre appena rivista da Istat al ritmo congiunturale di 0,4% da 0,5% e al tasso annuo di 1,7% da 1,8%. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1917/21 1,1902 DOLLARO/YEN 112,33/35 112,52 EURO/YEN 133,87/91 133,93 EURO/STERLINA 0,8837/41 0,8799 ORO SPOT 1.277,61/8,65 1.274,36 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia