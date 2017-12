FOREX-Dollaro perde terreno dopo dati Usa su spesa per consumi

NEW YORK, 30 novembre (Reuters) - Il dollaro si deprezza leggermente dopo la diffusione dei dati Usa sulla spesa per consumi che a ottobre hanno mostrato un rallentamento, dopo che è venuto meno lo stimolo agli acquisti di mezzi a motore legato al passaggio degli uragani. ** Il dato sulla spesa per consumi -- che rappresenta oltre due terzi dell'attività economica Usa -- ha mostrato un incremento dello 0,3%, in linea con le attese, ma in calo rispetto al +0,9% (rivisto al ribasso) di settembre. In quel mese il dato ha registrato il maggior incremento dall'agosto 2009 grazie al boom di acquisti di auto in Texas e Florida dopo il passaggio degli uragani Harvey e Irma tra fine agosto e settembre. ** Uno degli indicatori più monitorati dalla Federal Reserve, l'indice delle spese per consumi personali (Pce), al netto della componenti di cibo ed energia, è salito il mese scorso dello 0,2% su mese, in linea con le attese, e dell'1,4% su anno, oltre il consensus per +1,3%. ORE 15,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1868/70 1,1847 DOLLARO/YEN 112,22/25 111,92 EURO/YEN 133,19/24 132,57 EURO/STERLINA 0,8819/23 0,8833 ORO SPOT 1.278,10/8,18 1.283,49 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia