FOREX-Dollaro recupera, dati macro Usa positivi offiscano timori 'shutdown'

NEW YORK, 29 novembre (Reuters) - Il dollaro recupera leggermente terreno rispetto alle contrattazioni europee del mattino dopo la diffusione dei dati macro Usa rivelatisi migliori delle attese. ** Relativa al terzo trimestre, la seconda lettura del Pil americano ha mostrato un'espansione di 3,3% oltre il 3,2% stimato dal consensus Reuters, al ritmo più rapido di tre anni. ** In mattinata il biglietto verde era più debole, appesantito dal recupero della sterlina ma anche dai timori su un possibile 'shutdown' Usa. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1833/36 1,1839 DOLLARO/YEN 111,93/95 111,47 EURO/YEN 132,46/48 131,97 EURO/STERLINA 0,8835/37 0,8875 ORO SPOT 1.287,96/8,17 1.293,61