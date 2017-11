FOREX-Dollaro perde terreno su controparti per timori 'shutdown' Usa

LONDRA, 29 novembre (Reuters) - Dollaro in calo nei confronti di un paniere di divise zavorrato dalla sterlina forte e dai timori su un possibile 'shutdown' del governo Usa dopo che i democratici hanno disertato una riunione con il presidente Donald Trump sul tema del bilancio. ** Sul fronte macro, l'attenzione è per la stima 'flash' dell'inflazione tedesca di novembre. In attesa del dato complessivo, da cinque dei sei laender che concorrono alla media nazionale, i numeri preliminari evidenziano un'incoraggiante ripresa, tornando ad avvicinarsi all'obiettivo ufficiale Bce di 'inferiore ma vicino a 2%'. ** Il biglietto verde, che alle 11,15 cede circa lo 0,2% nei confronti di un paniere di divise, sta per registrare la peggior performance a livello mensile da luglio e a livello annuo dal 2003 . ** I leader del partito democratico al Congresso non hanno partecipato al meeting previsto con Trump che aveva come tema il bilancio, dopo che il presidente li ha criticati su Twitter su immigrazione e tasse. ** Questa situazione ha aumentato il rischio di uno 'shutdown' del governo in vista della scadenza dell'8 dicembre, dato che le parti sono ancora lontane da un'intesa. ** "I mercati seguiranno con attenzione questo tema...sul potenziale 'shutdown' di inizio dicembre e sulla risposta di Trump su Twitter", ha detto lo strategist di Mufg Derek Halpenny. ** Da monitorare l'andamento della sterlina che si è apprezzata sensibilmente dopo che ieri sera alcune fonti Ue hanno detto che Londra e l'Unione europea hanno raggiunto un accordo di massima sui costi della Brexit. Oggi il responsabile europeo per i negoziati sulla Brexit, Michel Barnier, ha detto che spera di annunciare nei prossimi giorni un accordo sui termini finanziari dell'uscita della Gran Bretagna. ** I mercati infine sembrano non aver subito scossoni dopo che ieri la Corea del Nord ha detto di aver lanciato un missile intercontinentale caduto nelle acque vicine al Giappone e si è dichiarata potenza nucleare. ORE 11,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1864/66 1,1839 DOLLARO/YEN 111,47/49 111,47 EURO/YEN 132,24/28 131,97 EURO/STERLINA 0,8855/60 0,8875 ORO SPOT 1.294,26/4,38 1.293,61 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia