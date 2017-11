FOREX-Euro fermo a 1,19 dollari, dato M3 mostra buona salute finanziamenti a imprese

LONDRA, 28 novembre (Reuters) - Il cross dell'euro/dollaro resta a cavallo di 1,19, mentre il biglietto verde si risolleva dai minimi degli ultimi due mesi toccati ieri nei confronti sia dello yen sia del paniere delle principali controparti commerciali. ** Relativa a ottobre, la statistica mensile Bce sull'offerta di moneta e sui flussi dei finanziamenti alle imprese non finanziarie mostra nel caso di questi ultimi il miglior risultato da giugno 2009, riportandosi così su livelli antecedenti alla crisi finanziaria. ** Dai dati a cura dell'istituto centrale di Francoforte emerge inoltre una nuova flessione del controvalore dei titoli di Stato italiani in portafoglio alle banche che operano sul territorio nazionale. ** Nel pomeriggio l'audizione alla commissione bancaria del Senato Usa del prossimo governatore Fed Jerome Powell. ** "Il mercato vede in Powell il rappresentante della continuità, dunque non dovrebbero esserci grosse sorprese... non si può però escludere nulla, dal momento che le domande potrebbero essere le più diverse e se dovesse adottare toni più rialzisti del previsto potremmo vedere una certa volatilità" commenta John Hardy, strategist responsabile per il mercato valutario di Saxo Bank. ** Sempre il Congresso riprende le deliberazioni sulla riforma fiscale, da sempre tra i cavalli da battaglia di Donald Trump. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1899/01 1,1896 DOLLARO/YEN 111,27/29 111,09 EURO/YEN 132,34/38 132,17 EURO/STERLINA 0,8938/39 0,8932 ORO SPOT 1.295,30/6,05 1.294,44 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia