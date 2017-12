FOREX-Euro/dlr debole su Pmi Germania e riforma fiscale Usa, giù sterlina

LONDRA, 5 dicembre (Reuters) - Euro/dollaro in calo questa mattina -- a proseguire la flessione di ieri seguita all'approvazione della riforma fiscale da parte del Senato Usa -- appesantito da un dato meno brillante del previsto dal settore servizi tedesco. ** Pur in un contesto di generale conferma della fase di robusta crescita del settore privato europeo, la lettura finale del Pmi servizi tedesco ha scontato le incertezze legate alle difficoltà nella formazione di un nuovo governo nel Paese, attestandosi a 54,3 punti, sotto i 54,7 di ottobre e i 54,9 della stima flash . ** L'euro/dollaro è sceso stamane fino a 1,1842, riavvicinandosi al minimo di ieri di 1,1830. ** Ora il Senato Usa deve allineare il testo della riforma fiscale a quello già passato dalla Camera; nel frattempo i rendimenti sui Treasury proseguono nelle contrattazioni di questa mattina il movimento rialzista già partito nella seduta di ieri, offrendo sostegno al biglietto verde. ** Il dollaro sale anche sullo yen, con un cambio che stamane ha toccato 112,69, dopo un picco ieri a 113,09, il livello più alto da due settimane e mezzo. ** Cede intanto terreno la sterlina, circa mezzo punto percentuale sia sull'euro sia sul dollaro. Pesano ancora i problemi legati alla trattativa post Brexit con Bruxelles, bloccata dall'opposizione degli unionisti nord irlandesi, alleati del governo del premier May, ad un accordo per una frontiera aperta tra Dublino e Belfast. ** Il cambio sterlina/dollaro cede circa lo 0,5% a 1,3413. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1848/49 1,1864 DOLLARO/YEN 112,48/51 112,40 EURO/YEN 133,28/32 133,35 EURO/STERLINA 0,8832/36 0,8802 ORO SPOT 1.275,20/6,01 1.275,91 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia