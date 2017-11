FOREX-Euro sale a max 6 settimane su dlr, crescente ottimismo su ripresa

LONDRA, 24 novembre (Reuters) - L'euro viaggia sui massimi da sei settimane sul dollaro, con gli investitori che mostrano un ottimismo crescente riguardo la robustezza della ripresa della zona euro, dopo una serie di dati economici all'insegna della brillantezza questa settimane. ** L'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche, diffuso stamane e salito oltre le attese a novembre , è stato l'ultimo della serie di indicazioni macro positive. ** Ieri le indagini congiunturali sull'attività del settore privato nella zona euro hanno evidenziato la crescita migliore dal 2011 . ** La solidità dei dati potrebbe indurre la Banca centrale europea a modificare il proprio messaggio di politica monetaria nei prossimi mesi. ** A supporto dell'euro gioca la possibilità che in Germania possa trovare uno sbocco positivo la crisi politica apertasi con il nulla di fatto dei negoziati per un'alleanza di governo tra Cristiano-democratici (Cdu), Liberali e Verdi. ** Inizialmente tenutisi fuori dalla partita, i socialdemocratici della Spd, per bocca del segretario generale Hubertus Heil, si sono dichiarati pronti ad affrontare una serie di colloqui con altri partiti. ** Il presidente delle Repubblica Frank-Walter Steinmeier incontrerà la leader dalla Cdu Angela Merkel e il leader Spd Martin Schulz la settimana prossima nel tentativo di sbloccare l'impasse. ** Schulz ha comunque precisato che qualsiasi decisione sul ruolo della Spd in un governo di coalizione verrà sottoposta al voto degli iscritti. ** Intorno alle 14,15 la valuta unica passa di mano a 1,1878 dollari da 1,1880 dollari, dopo aver segnato un picco a 1,188075 dollari , massimo dal 12 ottobre. L'euro guadagna terreno anche sulla controparte giapponese, salendo a 132,242 yen da 131,78 della precedente chiusura . ORE 14,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1877/79 1,1850 DOLLARO/YEN 111,32/35 111,21 EURO/YEN 132,22/27 131,78 EURO/STERLINA 0,8910/14 0,8894 ORO SPOT 1.288,84/8,97 1.290,90 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia