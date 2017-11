FOREX-Euro si stabilizza dopo calo ieri, mercato guarda oltre politica

NEW YORK, 21 novembre (Reuters) - Si stabilizza l'euro dopo aver subito ieri il calo giornaliero più ampio da quasi un mese a seguito della rottura della trattativa in Germania sulla nuova colazione di governo. ** L'effetto dell'impasse politica tedesca è apparso tuttavia passeggero; l'andamento positivo dell'obbligazionario, con i bond periferici che anche oggi stringono su Bund, segnala come il focus degli investitori si stia riconcentrando sui buoni fondamentali dell'economia della zona euro. ** "Lo scenario peggiore è che occorra un po' più di tempo per risolvere la situazione politica in Germania, ma i mercati non si stanno aspettando niente di straordinario da questa situazione e il quadro generale e di un'economia che si sta muovendo bene", commenta lo strategist di Commerzbank Esther Reichelt. ** Dopo essersi deprezzato di oltre mezzo punto percentuale nella seduta di ieri, il calo maggiore dallo scorso 26 ottobre, l'euro/dollaro è rimasto oggi poco variato, toccando comunque un minimo intraday nel primo pomeriggio a 1,1714. ** Tra le possibilità in Germania -- dopo che i Liberali hanno abbandonato la trattativa per la formazione di una nuova maggioranza con Popolari e Verdi -- c'è anche quella di un ritorno alle urne. La stessa cancelliera Angela Merkel ha dichiarato di preferire nuove elezioni piuttosto che guidare un esecutivo di minoranza . ** Resta d'altra parte ben impostato il biglietto verde rispetto al paniere delle principali divise internazionali: il 'dollar index' è salito in giornata fino a 94,165, a nuovi massimi dal 14 novembre. ** Con l'approssimarsi della festa del Ringraziamento, giovedì, la settimana vedrà probabilmente volumi ridotti, sopratutto dal lato Usa. Senza peraltro dati economici di rilevo in uscita, i prossimi giorni offriranno probabilmente spunti limitati agli operatori: unica eccezione potrebbero essere le minute dell'ultimo meeting Fed, in agenda per domani sera. ORE 9,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1722/26 1,1732 DOLLARO/YEN 112,44/45 112,62 EURO/YEN 131,79/84 132,13 EURO/STERLINA 0,8851/55 0,8863 ORO SPOT 1.277,90/8,02 1.276,70 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia