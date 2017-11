FOREX-Euro resta cauto su stallo politico Germania, dlr in buona tenuta

LONDRA, 21 novembre (Reuters) - L'impasse politica in Germania, innescata dalla rottura della trattativa sulla nuova colazione di governo, continua a pesare sull'euro, anche se la valuta unica risale leggermente dai minimi di ieri. ** L'euro/dollaro è risalito stamane fino a un massimo intraday a 1,1758. Ieri il cambio, sulle notizie da Berlino, era caduto di quasi una figura, da sopra quota 1,18 fino a 1,1722. ** Tra le possibilità in Germania -- dopo che i Liberali hanno abbandonato la trattativa per la formazione di una nuova maggioranza con Popolari e Verdi, la cosiddetta coalizione Giamaica -- c'è anche quella di un ritorno alle urne. La stessa cancelliera Angela Merkel -- che vede ora a rischio il suo quarto governo -- ha dichiarato di preferire nuove elezioni piuttosto che guidare un esecutivo di minoranza . ** Le cautele dell'euro si riflettono in una maggiore brillantezza del dollaro. Il 'dollar index' arretra leggermente questa mattina, in area 94, senza però allontanarsi dal picco di 94,104 di ieri, il livello più alto dal 14 novembre. ** Quella di ieri e oggi "è principalmente una storia di debolezza dell'euro, legata al fallimento della trattativa politica in Germania", commenta un operatore dagli Usa. "Ma facendo un passo indietro rispetto al quotidiano, la grande montagna che cerchiamo ancora di scalare è quella della riforma fiscale Usa, come sarà e con quali tempi". ** Sul fronte Usa, in una settimana in cui non usciranno dati economici di rilievo e con volumi in probabile diminuzione in vista della festa del Ringraziamento di giovedì, gli operatori si concentreranno soprattutto sulla pubblicazione delle minute dell'ultimo meeting Fed, in agenda per domani sera. ORE 9,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1746/49 1,1732 DOLLARO/YEN 112,52/54 112,62 EURO/YEN 132,20/24 132,13 EURO/STERLINA 0,8866/69 0,8863 ORO SPOT 1.280,16/0,25 1.276,70 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia