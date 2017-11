FOREX-Euro torna a 1,18 dollari dopo tuffo di 0,5%, rimbalza da minimi su yen

LONDRA, 20 novembre (Reuters) - Negli scambi della mattinata londinese la valuta unica torna brevemente a superare 1,18 dollari, reduce da una correzione di mezzo punto percentuale nella seduta asiatica, rimbalzando con forza anche dal minimo degli ultimi due mesi su yen. ** Ha fatto da doccia fredda all'euro lo scacco di Angela Merkel, che non è riuscita a mettere insieme la coalizione 'Giamaica' appoggiata da liberali e verdi. ** La cancelliera incontra oggi il presidente della repubblica federale e le alternative paiono al momento un governo di minoranza o nuove elezioni. ** Si porta nel frattempo al record da due settimane e mezzo il cambio della sterlina su dollaro, dopo le ultime notizie sui progressi del dialogo sulla Brexit interpretati come incoraggianti. ** Theresa May potrebbe ricevere già oggi dal governo britannico il via ad aumentare l'offerta alla Ue per il cosiddetto 'assegno di divorzio'. Secondo dichiarazioni di un ministro riportate dal 'Financial Times' si prospetta un rialzo dell'offerta di Londra da 20 a 40 miliardi di euro, contro i 60 miliardi richiesti da Bruxelles. ** Gli investitori attendono la testimonianza trimestrale di Mario Draghi al parlamento europeo, con la relazione al comitato per gli Affari economici e monetari anche in qualità di numero uno Esrb, comitato europeo per il rischio sistemico. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1798/8,00 1,1796 DOLLARO/YEN 112,12/16 112,07 EURO/YEN 132,28/32 132,23 EURO/STERLINA 0,8894/98 0,8919 ORO SPOT 1.291,01/1,78 1.294,30 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia