FOREX-Dollaro recupera, ma resta cauto in attesa esito riforma fiscale

NEW YORK, 17 novembre (Reuters) - Il dollaro recupera dai minimi di seduta, ma resta cauto contro un paniere di valute, mentre gli investitori aspettano l'esito della riforma fiscale Usa. ** Un passo importante quello compiuto ieri dalla Camera dei rappresentanti Usa, a maggioranza repubblicana, verso la revisione del sistema fiscale, la più significativa riforma in una generazione, con l'approvazione di tagli alle tasse per imprese e persone. Una riforma fortemente voluta da Trump, mentre un panel al Senato sta definendo una propria versione della legge. ** "Stiamo assistendo a un finale di settimana molto volatile per il dollaro con la liquidità sul mercato che si riduce, mentre la chiave per ulteriori rialzi del dollaro risiede nei progressi della riforma fiscale Usa" dice Alvin Tan, an FX, strategist di Societe Generale. ** Attorno alle 14,55 l'indice del dollaro contro un paniere di valute cede lo 0,25% a 93,693, dopo aver toccato un minimo a 93,508. Nella notte l'euro ha toccato contro il dollaro un massimo a 1,1821. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1782/84 1,1769 DOLLARO/YEN 112,61/63 112,86 EURO/YEN 132,68/72 133,04 EURO/STERLINA 0,8939/43 0,8919 ORO SPOT 1.283,17/3,28 1.278,40