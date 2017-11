FOREX-Dollaro rimbalza da minimi 4 settimane su ritorno propensione al rischio

LONDRA, 16 novembre (Reuters) - Il dollaro rimbalza dai minimi di quattro settimane nei confronti dello yen mentre i mercati globali tornano a manifestare una certa propensione per il rischio, dopo il sell-off che ha interessato azioni e dollaro negli ultimi giorni. ** Mentre i listini in Asia ed Europa mettono a segno un rialzo, il biglietto verde si apprezza e -- attorno alle 10,30 -- sale di circa lo 0,3% a 113,20 yen , allontanandosi dal minimo di 112,47 yen di ieri. ** Più contenuto il rialzo del dollaro nei confronti di un paniere di divise che alla stessa ora sale di 0,13% dopo aver segnato ieri il minimo di circa quattro settimane. ** "Il rialzo dell'azionario viene letto in modo rassicurante in termini di propensione per il rischio", spiega la strategist valutaria di Rabobank Jane Foley. Secondo Foley, un certo sostegno al dollaro è giunto dalle dichiarazioni di ieri del presidente della Fed di Boston, Eric Rosengren, che ha detto che l'istituto centrale Usa dovrebbe continuare ad alzare i tassi. Tuttavia, i timori sul futuro della riforma fiscale Usa mettono sotto pressione il biglietto verde. ** "Per ora, i tagli alle tasse negli Usa sono il principale driver del mercato. Credo che i negoziati proseguiranno anche l'anno prossimo anche se entro fine marzo si giungerà a un accordo", ha detto Yukio Ishizuki, senior strategist di Daiwa Securities. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1776/79 1,1791 DOLLARO/YEN 113,18/22 112,86 EURO/YEN 133,30/34 133,08 EURO/STERLINA 0,8949/52 0,8950 ORO SPOT 1.277,81/7,95 1.278,41 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia