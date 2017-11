FOREX-Dollaro amplia calo dopo dati inflazione Usa

NEW YORK, 15 novembre (Reuters) - Il dollaro perde ulteriore terreno sulle principali controparti dopo la diffusione dei dati Usa che hanno mostrato un'inflazione in debole aumento. ** Immediatamente dopo i dati, l'indice sul dollaro ha ampliato il calo, scivolando al minimo dal 20 ottobre, a 93,488. ** Relativi a ottobre, i prezzi al consumo Usa hanno evidenziato un modesto incremento di 0,1% (in linea con le attese) dopo il +0,5% di settembre mentre a perimetro annuo la crescita è stata del 2% (anche in questo caso in linea con le attese) dal 2,2% di settembre. L'inflazione 'core' su mese ha visto un aumento dello 0,2% dopo quello dello 0,1% di settembre. ** La Fed dovrebbe alzare ulteriormente i tassi in dicembre, nel terzo ritocco all'insù dell'anno, e per il 2018 prevede altri tre rialzi. ** Contestualmente sono stati diffusi anche i dati sulle vendite al dettaglio che invece hanno mostrato un inatteso incremento a ottobre (0,2% su mese e 4,6% su anno). ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1842/45 1,1796 DOLLARO/YEN 112,64/65 113,44 EURO/YEN 133,37/41 133,83 EURO/STERLINA 0,8993/05 0,8961 ORO SPOT 1.288,09/8,28 1.280,63 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia