FOREX-Sterlina stabile in attesa dibattito Brexit, occhi su banche centrali

LONDRA, 14 novembre (Reuters) - In attesa del dibattito sulla Brexit in seno al governo britannico, oggi e domani a Londra, la sterlina appare poco variata dopo la scivolata vista ieri. ** "Le principali valute sono in range di consolidamento oggi, ma qualcosa potrebbe emergere dalla convegno Bce in giornata" dice Keiko Ninomiya, analista di SMBC Trust Bank. ** L'attenzione degli investitori, in attesa di spunti, è concentrata anche sulla riunione a Francoforte dei principali governatori centrali: Mario Draghi della Bce, Janet Yellen della Fed, Haruhiko Kuroda di Banca del Giappone, Mark Carney di Bank of England. ** La debolezza della valuta britannica di ieri è da ascriversi alle turbolenze politiche relative alla premier britannica Theresa May e alla sua leadership fra i Tories, con 40 parlamentari della formazione di governo pronti a firmare una lettera di sfiducia nei confronti della leader. ** Contro il dollaro, la sterlina è stabile a 1,3114/18 dollari da 1,3114 della chiusura di ieri. ORE 9,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1696/700 1,1665 DOLLARO/YEN 113,87/89 113,61 EURO/YEN 133,21/22 132,56 EURO/STERLINA 0,8917/21 0,8894 ORO SPOT 1.272,42/2,51 1.277,61