FOREX-Dollaro a minimo nove giorni su yen, perde slancio anche su euro

NEW YORK, 9 novembre (Reuters) - Rallenta la corsa del biglietto verde nei confronti dello yen, con un movimento che ricalca la flessione dei rendimenti sulla curva dei governativi Usa. ** Il cross viaggia in area 113, in ribasso di circa mezzo punto percentuale rispetto alla chiusura precedente e in prossimità dei minimi da nove giorni, con una correzione intorno a 1,3% rispetto al picco da otto mesi toccato di recente. ** Il rialzo di circa 0,3%, il cambio dell'euro/dollaro ritrova intanto i massimi degli ultimi sei giorni, in orbita intorno a 1,1625. ** "Il dollaro sta esaurendo il carburante... in questo momento non ci sono motivi che potrebbero dargli una nuova spinta al rialzo", commenta lo strategist per il mercato dei cambi di Bmo Capital Markets Stephen Gallo. ** Sul fronte macro, le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione risultano aumentate leggermente oltre le attese. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1624/28 1,1593 DOLLARO/YEN 113,36/39 113,86 EURO/YEN 131,76/78 132,01 EURO/STERLINA 0,8863/67 0,8839 ORO SPOT 1.286,81/7,18 1.280,91