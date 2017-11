FOREX-Dollaro saldo in attesa dato occupazione, Powell non scuote

LONDRA, 3 novembre (Reuters) - Il dollaro appare saldo in avvio delle contrattazioni londinesi, in attesa del dato chiave sugli occupati Usa, mentre la nomina di Jerome Powell a capo della Fed sembra non scuotere i mercati. ** Sul fronte macroeconomico si attendono quindi i dati sull'occupazione nel settore non agricolo Usa in ottobre. Pubblicate mercoledì, le cifre sui posti di lavoro nel settore privato, considerate un'affidabile anticipazione del dato generale, hanno evidenziato un incremento di 235.000 unità, l'aumento più consistente dallo scorso marzo e al di sopra delle attese degli economisti . ** "Credo che la notizia su Powell non sia stata una vera sorpresa per i mercati, che se l'aspettavano, ma credo che il dollaro possa aver toccato un picco di breve termine per il momento in assenza di sorprese al rialzo sui dati" dice Lutz Karpowitz, strategist di Commerzbank a Francoforte. ** Sarà dunque Jerome Powell a succedere a Janet Yellen alla guida della Federal Reserve. Lo ha annunciato il presidente Usa Donald Trump ieri sera, in linea con le aspettative, dicendo che l'avvocato ed ex investment banker ha le necessarie "saggezza e leadership". Il sessantaquattrenne Powell, già nominato al board Fed da Obama nel 2012, è stato scelto fra una rosa di possibili nomine che includevano la stessa Yellen. La nomina di Powell è vista come un segno di continuità rispetto alla prudente politica monetaria di Yellen. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1641/43 1,1656 DOLLARO/YEN 114,13/14 114,08 EURO/YEN 132,85/86 132,99 EURO/STERLINA 0,8917/20 0,8926 ORO SPOT 1.274,86/4,98 1.275,61 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia