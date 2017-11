FOREX-Euro risale da minimi su dollaro, sterlina in caduta dopo Banca Inghilterra

NEW YORK, 2 novembre (Reuters) - Forte anche degli incoraggianti numeri del Pmi sul settore manifatturiero di ottobre nella zona euro, la valuta unica si risolleva dai minimi su dollaro e recupera circa un terzo di punto percentuale in area 1,1650. ** Principale protagonista sul mercato dei cambi è comunque la sterlina, in caduta verticale sia su euro sia su dollaro dopo il previsto rialzo dei tassi da parte di Banca d'Inghilterra, che ha scelto però di adottare un approccio morbido sulle prossime mosse restittive. ** Parlando di prospettive per l'economia sostanzialmente invariate rispetto ad agosto, l'istituto guidato da Mark Carney ha definito "graduali" e "limitati" i prossimi interventi sul costo del denaro, facendo riferimento a rischi legati anche al divorzio tra Londra e Ue. ** Il cross dell'euro/sterlina avanza di quasi 1,5% a un soffio dagli 89 pence, quello della sterlina su dollaro scivola di circa 1,2%, mentre la borsa londinese festeggia i toni evidentemente meno aggressivi del previsto con cui la banca centrale ha commentato le prospettive sui tassi. ** Incontrando la stampa, il governatore Carney ha parlato di un tasso di crescita in rallentamento anche se non sotto tono, precisando che le stime dell'istituto centrale si basano su una curva dei tassi di mercato che incorpora due nuovi rialzi nell'arco previsivo della banca centrale -- tre anni -- in cui l'inflazione dovrebbe avvicinarsi all'obiettivo del due per cento. ** Migliori del previsto sul fronte macro Usa i dati sia sulla richiesta di sussidi di disoccupazione sia sulla produttività del terzo trimestre. ORE 13,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1658/59 1,1617 DOLLARO/YEN 114,13/14 114,15 EURO/YEN 133,03/08 132,67 EURO/STERLINA 0,8891/94 0,8770 ORO SPOT 1.276,28/6,47 1.274,01 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia