FOREX-Dollaro sotto max su yen, Pmi manifattura finale ottobre poco sotto flash

LONDRA, 2 novembre (Reuters) - Negli scambi della mattinata londinese il biglietto verde ritraccia lievemente dai massimi degli ultimi tre mesi e mezzo nei confronti dello yen, pur ritrovando la soglia di 114. ** Frazionalmente inferiore rispetto alla lettura flash, l'indagine Pmi sul comparto manifatturiero della zona euro si conferma sul record da febbraio 2011. ** Il cross euro/dollaro orbita poco oltre 1,16, confortato dai dati sulla manifattura e in attesa di nuovi dati macro dagli Usa. Sulla divisa statunitense pesano modeste prese di beneficio all'indomani della prevista decisione del Fomc di confermare il costo del denaro preparando però la strada all'altrettanto prevista stretta sui tassi in dicembre. ** Gli investitori guardano alla presentazione del pacchetto fiscale di Donald Trump insieme all'annuncio, sempre dalla Casa Bianca, dell'incarico di Jerome Powell come successore di Janet Yellen alla guida della banca centrale Usa. ** Già consigliere Fed, Powell è giudicato dagli analisti su posizioni molto simili alla Yellen, dunque meno 'falco' dello sfidante John Taylor. ** "In questo momento è complicato prendere posizioni sul dollaro, dal momento che la reazione alla nomina di Powell e al pacchetto fiscale di Trump è apparsa meno entusiastica delle attese", commenta John Marley, responsabile per la strategia sul mercato dei cambi a Infinity International. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1637/39 1,1617 DOLLARO/YEN 114,03/05 114,15 EURO/YEN 132,70/74 132,67 EURO/STERLINA 0,8785/90 0,8770 ORO SPOT 1.276,40/7,15 1.274,01 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia