FOREX-Euro poco variato su dlr in attesa Bce, mercato s'interroga su guida Fed

LONDRA, 24 ottobre (Reuters) - Euro poco variato su dollaro, con gli investitori che appaiono poco propensi a muovere le posizioni in vista del verdetto della Banca centrale europea sul quantitative easing e della nomina del presidente della Federal Reserve da parte del presidente Donald Trump. ** Secondo le attese degli analisti, Francoforte dopodomani, giovedì 26 ottobre, dovrebbe annunciare una riduzione del ritmo mensile degli acquisti asset a 40 miliardi di euro dai 60 miliardi attuali da gennaio, prolungando la durata del programma di 6-9 mesi. ** Nelle attese, il numero uno della Bce Mario Draghi dovrebbe mantenere un tono rassicurante, delineando una graduale riduzione dello stimolo monetario, senza fughe in avanti. ** Intorno alle 9,30 l'euro è stabile in area 1,1745 dollari , vicino ai mimini da due settimane segnati di recente. Ad appesantire la valuta unica contribuisce l'incertezza riguardo l'evoluzione della crisi catalana. ** Debole lo yen, che cede lo 0,2% sia sul dollaro che sull'euro, rispettivamente in salita a 113,62 yen e a 133,48 yen ** Per quanto riguarda Federal Reserve, l'inquilino della Casa Bianca ha annunciato ieri che prenderà molto presto una decisione su chi dovrà guidare l'istituto centrale Usa, dopo aver avuto dei colloqui con cinque candidati, tra cui l'attuale numero uno Janet Yellen e il governatore Fed Jerome Powell. ** "Per i mercati è un grande punto interrogativo. E' un elemento su cui si specula parecchio e su cui si stanno costruendo delle posizioni", commenta Bart Wakabayashi, branch manager di State Street. "I rumor innescano flussi di acquisti e di vendita sul dollaro, sulla base della percezione di chi potrebbe essere più accomodante o più falco", aggiunge. ORE 9,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1748/51 1,1747 DOLLARO/YEN 113,61/64 113,27 EURO/YEN 133,47/56 133,26 EURO/STERLINA 0,8909/12 0,8902 ORO SPOT 1.279,71/0,30 1.281,69 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia