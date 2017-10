FOREX-Dollaro a massimo tre mesi su yen, mercato scommette su 'Abenomics'

NEW YORK, 23 ottobre (Reuters) - Si mantiene in rialzo di circa 0,3% e sui massimi degli ultimi tre mesi il cross del dollaro/yen, arrivato brevemente a oltrepassare la soglia di 114, ai massimi da luglio. ** A guidare gli acquisti del biglietto verde nei confronti della valuta giapponese le scommesse degli investitori dopo la schiacciante vittoria del premier Shinzo Abe, da sempre promotore di una politica economica e fiscale ultra espansiva, basata anche sul deprezzamento dello yen. ** Nel gergo degli operatori, la cosiddetta Abenomics fa delle misure di stimolo all'economia il fulcro della politica economica di Tokyo. ** La fazione dei liberaldemocratici Lpd ha ottenuto con le elezioni di ieri un totale di 313 seggi nel parlamento, che le consente di conservare la 'supermaggioranza' di oltre due terzi. ** "Si proseguirà con l'Abenomics... e un incremento della spesa pubblica potrà essere finanziato da una politica monetaria ultra accomodante", commenta Esther Reichelt, strategist per il mercato dei cambi per Commerzbank a Francoforte. ** L'indice del dollaro sulle principali controparti viaggia intanto sui massimi da circa sei settimane. Donald Trump intende annunciare "a breve" il nuovo presidente di Federal Reserve: la rosa dei candidati sarebbe ristretta a tre nomi: il consigliere Fed Jerome Powell, l'economista di Stanford John Taylor o un nuovo mandato a Janet Yellen. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1736/40 1,1767 DOLLARO/YEN 113,82/84 113,50 EURO/YEN 133,56/59 133,71 EURO/STERLINA 0,8906/07 0,8932 ORO SPOT 1.274,81/5,18 1.280,33 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia