FOREX-Crisi Catalogna non pesa, euro/dlr sostenuto da attesa Bce

NEW YORK, 20 ottobre (Reuters) - L'euro si conferma in ripresa, ai massimi da una settimana sul dollaro, nonostante gli sviluppi odierni della crisi catalana che sembra ancora lontana da una possibile ipotesi di soluzione. ** A sostenere la valuta unica è l'approssimarsi del meeting Bce di giovedì 26, che dovrebbe annunciare i dettagli del piano di riduzione del Qe. Secondo l'ultimo sondaggio Reuters, la previsione è per una riduzione degli acquisti da 60 a 40 miliardi di euro mensili a partire da gennaio. ** L'euro/dollaro si è riportato sopra quota 1,18 in mattinata, registrando nel primo pomeriggio un picco intraday a 1,1842. ** "L'elemento Catalogna sembra prezzato al momento, a meno di sviluppi veramente brutti, inoltre gli operatori sembrano orientati ad andare lunghi su euro prima del meeting Bce", commenta lo strategist di Infinity International John Marley. ** Il governo spagnolo ha annunciato stamane che sabato verrà avviato il procedimento per attivare l'articolo della costituzione che consente di sospendere l'autonomia della Catalogna. La decisione è arrivata dopo che stamane il presidente Catalano Puigdemont non ha fornito i chiarimenti richiesti da Madrid sulla dichiarazione di indipendenza della scorsa settimana e anzi ha minacciato di farla votare al parlamento regionale . ** Il biglietto verde perde in giornata qualche posizione anche nei confronti dello yen, guadagnata in settimana grazie alla speculazione sull'arrivo di un 'falco' alla guida della Fed, alla scadenza del mandato del governatore Yellen. Il cambio è sceso nel primo pomeriggio a 112,32, dopo essere salito in giornata a 113,14, massimi da circa due settimane. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1829/30 1,1787 DOLLARO/YEN 112,39/40 112,92 EURO/YEN 132,93/98 133,09 EURO/STERLINA 0,8978/83 0,8925 ORO SPOT 1.286,00/6,75 1.280,77 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia