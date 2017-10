FOREX-Euro/dlr sopra 1,18 in vista Bce, ma resta incognita Catalogna

LONDRA, 19 ottobre (Reuters) - Euro in risalita questa mattina, con quotazioni sui massimi degli ultimi tre giorni nei confronti del dollaro, in un mercato che appare orientato a rafforzare le posizioni sulle obbligazionario in valuta unica in vista del meeting Bce della prossima settimana. ** Giovedì prossimo con ogni probabilità Francoforte fornirà i dettagli sul piano di riduzione del Qe, con gli operatori al momento orientati a prevedere un precorso di riduzione morbida degli acquisti. ** D'altra parta la crisi catalana, che potrebbe rapidamente salire di intensità, limita i margini di rialzo della valuta unica. ** Stamane, alla scadenza prevista, il presidente catalano Puigdemont ha evitato di fornire a Madrid i chiarimenti richiesti sulla dichiarazione di indipendenza; e ora il parlamento di Barcellona fa sapere che votare sulla dichiarazione di indipendenza, se non partirà una trattativa con il governo spagnolo. ** "Francamente non c'è nessun motivo fondamentale per il movimento rialzista dell'euro, specialmente alla luce delle ultime notizie dalla Spagna" spiega lo strategist di Commerzbank Lutz Karpowitz, prevedendo che il mercato conserverà le attuali posizioni finché sulla vicenda non ci sarà maggiore chiarezza. ** In mattinata l'euro/dollaro è salito fino a 1,1822, il livello più alto delle ultime tre sedute. ** Il biglietto verde conserva invece maggiore forza nei confronti dello yen, sempre in scia alla speculazione sull'arrivo di un 'falco' alla guida della Fed, alla scadenza del mandato del governatore Yellen, speculazione che ha sostenuto nelle ultime sedute il rialzo dei rendimenti sui Treasury. ** Il dollaro/yen è salito in seduta fino a 113,14 ai massimi da circa due settimane. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1813/16 1,1787 DOLLARO/YEN 112,67/69 112,92 EURO/YEN 133,05/09 133,09 EURO/STERLINA 0,8953/56 0,8925 ORO SPOT 1.285,76/6,53 1.280,77 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia