FOREX-Euro incerto ma torna in area 1,18 dlr, attesa Bce

NEW YORK, 16 ottobre (Reuters) - L'euro si muove nel segno della debolezza, appesantito dalla situazione catalana e dal voto austriaco, che ha visto un forte avanzamento del partito di estrema destra Fpo, con cui probabilmente il partito conservatore dovrà cercare una coalizione per poter governare. Sul mercato regna comunque l'attesa della prossima riunione della Bce. ** "È tutto legato alla Bce adesso, Catalogna e Austria sono ormai identificati come problemi locali invece che preoccupazioni più ampie" dice Thulan Nguyen, strategist di Commerzbank. ** Il meeting di politica monetaria della Bce è in agenda per i giorni 25 e 26 ottobre. In questa occasione dovrebbe essere annunciata una ricalibratura del Qe. ** La questiona catalana tuttavia sembra lontana da una soluzione. Scaduto alle 10 di stamane l'ultimatum con cui Madrid chiede al presidente del governo catalano Puigdemont di fare chiarezza sulla proclamazione di indipendenza dopo il controverso referendum del 1° ottobre, secondo fonti citate dalla Tv catalana Barcellona giovedì non risponderà al governo centrale . ** Secondo Madrid entro le ore 10 di giovedì i leader catalani devono ritirare il proposito di una secessione dalla Spagna . ** La sterlina ha ceduto quasi mezzo centesimo contro il dollaro, con i trader che citano una storia Bloomberg su un possibile fallimento dei negoziati sulla Brexit. Attorno alle 15 la sterlina vale 1,3268/72 dollari , dopo un minimo a 1,3248 dollari e da una chiusura venerdì a 1,3284 dollari. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1805/09 1,1822 DOLLARO/YEN 111,79/82 111,84 EURO/YEN 131,98/2,02 132,19 EURO/STERLINA 0,8899/903 0,8896 ORO SPOT 1.305,21/5,98 1.304,47