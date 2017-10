FOREX-Euro sotto 1,18 dlr, pesano incertezze Catalogna e voto Austria

LONDRA, 16 ottobre (Reuters) - Dopo aver messo a segno il suo maggior rialzo settimanale in un mese, la moneta unica è scesa sotto 1,18 dollari in attesa di conoscere gli sviluppi della spinosa questione catalana e in vista del meeting Bce della prossima settimana. Sull'euro pesa anche il voto austriaco, che ha visto un forte avanzamento del partito di estrema destra Fpo, con cui probabilmente il partito conservatore dovrà cercare una coalizione per poter governare. ** "Le attese sulla Bce saranno il maggior driver dell'euro e vediamo la traiettoria generale di un euro in rialzo, sebbene possa esserci qualche consolidamento dopo i forti acquisti delle scorse settimane" dice Manuel Oliveri, strategist di Credit Agricole. ** Il meeting di politica monetaria della Bce è in agenda per i giorni 25 e 26 ottobre. In questa occasione dovrebbe essere annunciata una ricalibratura del Qe. ** È scaduto intanto alle 10 di stamane l'ultimatum del governo spagnolo al presidente del governo catalano Puigdemont, che dovrà chiarire se nel suo discorso al Parlamento abbia dichiarato o meno l'indipendenza della regione, dopo il controverso referendum del 1° ottobre. ** Puigdemont in una lettera al premier spagnolo dice che il dialogo con il governo centrale dovrebbe svolgersi nei prossimi mesi e chiede a Rajoy di incontrarsi quanto prima. Nella lettera manca una risposta chiara sulla valenza della dichiarazione simbolica d'indipendenza, di cui all'indomani del referendum il leader catalano ha sospeso gli effetti per avviare un negoziato con il governo centrale. Puigdemont è stretto tra le richieste di Madrid, che minaccia di commissariare la Catalogna, e quelle degli indipendentisti del Cup, dal cui appoggio dipende la sopravvivenza dell'esecutivo regionale . La risposta del leader catalano non è valida secondo quanto dichiarato dal ministro spagnolo della Giustizia Rafael Catala, stando all'agenzia di stampa spagnola Efe . ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1788/89 1,1822 DOLLARO/YEN 111,76/78 111,84 EURO/YEN 131,74/75 132,19 EURO/STERLINA 0,8864/67 0,8896 ORO SPOT 1.304,11/4,88 1.304,47 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia