FOREX-Dollaro conferma debolezza, dati inflazione Usa settembre sotto attese

NEW YORK, 13 ottobre (Reuters) - E' cresciuta a ritmo leggermente inferiore alle attese l'inflazione Usa di settembre, a livello sia di indice generale sia di tasso 'core', con la conseguenza di far ulteriormente retrocedere il dollaro sulle principali controparti. ** In discesa anche i rendimenti sulla curva dei Treasuries, con il tasso sul decennale di riferimento in calo al minimo da fine settembre a segnale di aspettative di mosse meno aggressive da parte di Federal Reserve nel percorso di 'normalizzazione' dei tassi. ** La statistica di settembre, a cura del dipartimento al Lavoro, mette in evidenza prezzi al consumo in ripresa di 0,5% su mese e 2,2% su anno, in entrambi i casi un decimo al di sotto del consensus, mentre il dato al netto di alimentari freschi ed energia recupera 0,1% su mese e 1,7% su anno, anche in questo caso deludendo di un decimo le attese. ** Sempre in settembre -- mese su cui si è visto a detta del diartimento un "modesto effetto" dell'uragano Irma -- i guadagni reali settimanali sono comunque calati meno del previsto, con una flessione limitata a 0,1%. ** Di poco al di sotto del consensus e decisamente positiva invece la lettura delle vendite al dettaglio, che segnano un recupero di 1,6% (1,7% le attese) e la miglior performance da marzo 2015. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1868,70 1,1829 DOLLARO/YEN 111,73/77 112,27 EURO/YEN 132,62/48 132,82 EURO/STERLINA 0,8909/13 0,8919 ORO SPOT 1.301,31/2,08 1.293,40 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia