FOREX-Dollaro cede terreno su incertezza riforma fiscale Usa, euro solido

NEW YORK, 11 ottobre (Reuters) - Il dollaro scende al minimo di 12 giorni nei confronti di un paniere di divise sull'incertezza che ruota attorno al piano di riforma fiscale del presidente Usa Donald Trump. ** L'euro ha toccato il massimo di due settimane a 1,1845 sul biglietto verde, balzando in linea con l'azionario e l'obbligazionario spagnolo, su quelli che i mercati leggono come sviluppi più morbidi del previsto per la situazione in Catalogna dopo il discorso del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. ** A sostenere l'euro contribuiscono anche le attese che la Banca centrale europea possa annunciare una riduzione del suo programma di acquisto titoli al prossimo meeting del 26 ottobre, come spiega lo strategist valutario di Commerzbank Thu Lan Nguyen da Francoforte. ** In serata, inoltre, sono attesi i verbali del meeting della Fed del mese scorso in cui l'istituto centrale ha detto che potrebbe alzare i tassi di interesse per la terza volta quest'anno. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1834/37 1,1806 DOLLARO/YEN 112,10/11 112,44 EURO/YEN 132,66/70 132,76 EURO/STERLINA 0,8961/65 0,8940 ORO SPOT 1.290,40/0,51 1.287,46