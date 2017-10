FOREX-Euro a max 2 settimane su allentamento tensioni Catalogna

LONDRA, 11 ottobre (Reuters) - L'euro balza al massimo di due settimane nei confronti del dollaro dopo che il leader indipendentista catalano ha evitato di fatto una spaccatura con Madrid congelando la dichiarazione unilaterale di indipendenza. ** Nell'attesissimo discorso di ieri sera, Carles Puigdemont si è limitato a una dichiarazione di indipenenza simbolica, sottolineando la necessità di colloqui con Madrid in una mossa che ha allentato i timori di un ulteriore inasprimento della sicurazione. ** Stamane il ministro degli Esteri spagnolo Alfonso Dastis ha detto che c'è margine per negoziati nell'ambito della costituzione spagnola, sebbene abbia definito un "trucco" il discorso del leader catalano. ** Nelle contrattazioni del mattino, l'euro è balzato fino a 1,1834 sul dollaro, al massimo dal 26 settembre. ** "Siamo in una fase di negoziati e quindi la situazione si è, almeno temporanemente, calmata rispetto ai giorni scorsi. Tuttavia la situazione è potenzialmente ancora calda", commenta la strategist valutaria di Rabobank, Jane Foley. ** L'euro ha beneficiato anche della debolezza del dollaro sulla scia dei timori che il piano di riforma fiscale promesso dal presidente Donald Trump possa arenarsi. ** In serata, inoltre, sono attesi i verbali del meeting della Fed del mese scorso in cui l'istituto centrale ha detto che potrebbe alzare i tassi di interesse per la terza volta quest'anno. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1836/37 1,1806 DOLLARO/YEN 112,27/29 112,44 EURO/YEN 132,88/92 132,76 EURO/STERLINA 0,8962/66 0,8940 ORO SPOT 1.289,18/9,31 1.287,46 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia