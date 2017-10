FOREX-Euro tocca max da 1 settimana su dlr dopo commenti Lautenschlaeger su Qe

LONDRA, 10 ottobre (Reuters) - L'euro è in rialzo sui massimi da una settimana nei confronti del dollaro, spinto dai commenti del membro del board della Banca centrale europea Sabine Lautenschlaeger, che ritiene opportuno avviare una riduzione degli acquisti asset dall'inizio dell'anno prossimo in un percorso di smantellamento del quantitative easing. ** Secondo Lautenschlaeger, i fattori che stanno comprimendo l'inflazione sono temporanei e sebbene sia necessario proseguire con lo stimolo monetario non è più opportuno aumentare ulteriormente il carico sul bilancio della Bce. ** Intorno alle 10, la valuta unica viaggia a 1,1762 dollari da 1,1739 della precedente chiusura, dopo una fiammata a 1,1789 dollari, massimo dal 2 ottobre . ** A contenere recentemente la forza dell'euro ha contribuito l'incertezza legata alla crisi catalana, che resta in primo piano anche oggi. Nel pomeriggio il presidente Carles Puigdemont parlerà al Parlamento dove potrebbe dichiarare unilateralmente l'indipendenza dalla Spagna alla luce dei risultati del controverso referendum del 1° ottobre, dichiarato illegale da Madrid. ** Nelle ultime ore, nonostante Puigdemont domenica sia apparso piuttosto risoluto in merito, sono cresciute le pressioni -- sia da Madrid che dai partner europei, nonchè dall'ala più moderata degli indipendentisti, preoccupati dell'impatto economico di uno strappo traumatico -- perchè il leader catalano si astenga dal formalizzare l'avvio del processo di divorzio dalla Spagna. ORE 9,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1764/66 1,1739 DOLLARO/YEN 112,57/58 112,66 EURO/YEN 132,44/47 132,28 EURO/STERLINA 0,8930/31 0,8931 ORO SPOT 1.286,56/7,33 1.283,90 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia