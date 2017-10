FOREX-Dlr ben impostato, mercato specula su falco per successione Fed

LONDRA, 17 ottobre (Reuters) - Il dollaro si conferma ben intonato dopo il movimento d'apprezzamento di ieri, innescato dalla speculazione sulla successione al governatore della Fed Janet Yellen, ormai in scadenza di mandato. ** In particolare, le ultime notizie di stampa indicano il presidente Usa Trump favorevolmente impressionato dall'incontro avuto ieri con l'economista di Stanford John Taylor, considerato su posizioni più da falco rispetto alla Yellen, e ora salito di diverse posizioni nella graduatoria dei candidati. ** La notizia dell'incontro Trump-Taylor ha risollevato i rendimenti sui Treasury decennali dai minimi da due settimane e spinto quelli sulla scadenza biennale al massimo da novembre 2008. ** Come spiega lo strategist di Barclays Shin Kadota "il nome di Taylor è spuntato a sorpresa, in quanto stava piuttosto in basso nella lista dei possibili candidati sui cui speculava il mercato" e che include l'attuale membro del board Fed Jerome Powell, l'ex membro Kevin Warsh, la stessa Yellen e il consigliere economico di Trump Gary Cohn. ** In mattinata l'euro/dollaro scambia poco sopra il minimo intraday di 1,1755, dopo essersi deprezzato ieri già dello 0,25%. ** Il dollaro/yen è a sua volta salito bella prima parte della seduta odierna fino a 112,30, risollevandosi dal minimi da tre settimane visto ieri a 111,65. ** Sul fronte euro, in vista del meeting Bce del 26 ottobre -- che dovrebbe dare le prime informazioni sul percorso di riduzione del Qe -- si guarda stamane allo Zew e alla lettura finale di settembre dell'inflazione della zona euro. Le stime Reuters danno un indice di fiducia degli investitori tedeschi in rialzo in ottobre a 20 punti da 17, mentre sui prezzi al consumo il consensus è per una conferma del dato preliminare di +1,5% su anno, in linea con agosto . ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1764/66 1,1795 DOLLARO/YEN 112,14/17 112,18 EURO/YEN 131,95/96 132,32 EURO/STERLINA 0,8871/75 0,8901 ORO SPOT 1.289,57/9,72 1.294,00 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia